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Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

İHA

Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçakla yaraladı.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli olduğu Ahmet D. (28) ile köy meydanındaki parkta karşılaşan İdris Y. (27), Ahmet D. ile tartışmaya başlar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris Y. belinde taşıdığı bıçakla Ahmet D.’yi vücudunun 6 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada Ahmet D.’nin yanında bulunan ve kavgayı ayırmak isteyen 2 arkadaşı Mustafa A. (23) ve Muhammet C.’yi (24) de bıçaklayan İdris Y. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralıdan Ahmet D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.
Oğulları Mustafa A.’nın bıçaklandığını öğrenen anne Hacer A. ve baba Ali İhsan A. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Oğullarının nerede ve nasıl olduğunu soran anne ve baba sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Jandarma ekipleri incelemesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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