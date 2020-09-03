Aksaray'da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrikaya arsa tahsisi

Aksaray’da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için tekstil firmasına 522 bin metrekare arsa tahsisi gerçekleştirildi.

Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen parsel tahsis imza törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve tekstil firması yetkilileri katıldı. İmza töreninde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin en önemli organize sanayi bölgelerinden birisi olan Aksaray’ın dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmalara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin en önemli giyim markalarından bir tekstil firmasının Aksaray’dan dünyaya açılacağını belirten Vali Aydoğdu, “Tekstil firmamıza Aksaray Organize Sanayi Bölgesinden 522 bin metrekare sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edecekler. Bu rakamların açılımı şudur. Çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla” dedi. Aksaray’ın büyük potansiyele sahip bir kent olduğunu belirten Vali Aydoğdu, “Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız” diye konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş da yaptıkları konuşmalarda Aksaray’ın kente yatırım yapan bütün yatırımcılara sahip çıktığını belirterek, yapılan yatırımın hayırlı olması dileğinde bulundular. Konuşmaların ardından tekstil firması yetkilileri ile Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yapacakları yeni yatırım için 522 bin metrekare sanayi parselinin tahsis sözleşmesi Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer ile imzalandı.

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