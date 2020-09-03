Aksaray’ın ilk millet kıraathanesi açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından Fatih Mahallesinde bulunan Karabağ Tematik Parkı içerisinde yapımı tamamlanan Kop Genç Osman Millet Kıraathanesi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımı ile gerçekleştirilen Kop Genç Osman Millet Kıraathanesi açılış programına Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri, STK başkanları ve davetliler katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in projeleri arasında yer alan Kop Genç Osman Millet Kıraathanesinin içerisinde toplan 11 bin kitap yer alıyor. Vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği kıraathanenin içerisinde zengin kitap varlığının yanı sıra kafeterya, çalışma odaları, grup çalışma odaları ve bilgisayar odası bulunuyor. Kitap severlerin yeni uğrak noktası olması beklenen Kop Genç Osman Millet Kıraathanesinde ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılacak.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Kıraathanemiz şehrimizin ilk millet kıraathanesi. 330 metrekare alan içerisinde 11 bin tane kitabımız mevcut. Gençlerimize ilişkin okuma salonları, grup çalışma salonları, bilgisayar düzenekleri içeresinde mevcuttur. Yine biz içerisine çocuklarımıza, gençlerimize yönelik olarak ücretsiz ikramlarda bulunacağız. Bu vesile ile gençlerimizi okumaya, kütüphaneye alıştırmaya, ilim irfan noktasında faaliyet göstermeye teşvik etmiş bulunacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise, “Biliyorsunuz millet kıraathanelerimiz Cumhurbaşkanımızın üzerinde önemle durduğu projelerin başında geliyor. Bugüne kadar hizmete girdiği tüm şehirlerimizde kültürel ve sosyal hayata katkı sağlayan, sağladığı kütüphane hizmetleriyle 7’den 70’e herkese okuma alışkanlığı kazandıran bu mekanlarımız kısa zamanda kentlerimizin kültürel kimliğini zenginleştiren unsurlardan birisi haline geldi ve vatandaşlarımız tarafından da çok sevildi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kıraathanenin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Yardımcısı Yavuz ve protokol üyeleri kıraathane içerisinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.