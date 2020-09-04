Aksaray’da otobüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray’da otobüs ile tuğla yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Adana Karayolu Organize Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Hacı Mehmet U. (48) yönetimindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü Organize Sanayinden çıkan tuğla yüklü İbrahim Ç. (43) idaresindeki 68 DE 175 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü refüje çıkarken, tır şoförü ve yanında yolcu olarak bulunan Ömer Ç. (18) ile otobüste yolcu olarak bulunan Ali Rıza K. (18) ve Ahmet A. (64) olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan karayolu polis ekiplerinin incelemesinin ve karayolları ekiplerinin yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe açılırken, otobüsteki yolcular bir başka otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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