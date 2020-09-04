Aksaray'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, yolcu otobüsü ile briket yüklü kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında AksarayAdana yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz yönetimindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta İbrahim Çetinkaya'nın (43) kullandığı briket yüklü 68 DE 175 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, refüje çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İbrahim Çetinkaya, yanındaki Ömer Çetinkaya (18) ve otobüsteki yolculardan Ali Rıza Kurnaz (18), Ahmet Ayıkgöz'e (64) sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, 29 yolcu olduğunu belirterek, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu, büyük gürültü duyduğunu ve koridora düştüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-04 08:25:19



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