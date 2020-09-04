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Tuz Gölü'nde Teknofest roket yarışları

DHA

Tuz Gölü'nde Teknofest roket yarışları


Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/AKSARAY, (DHA)TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 82 takımın yarıştığı 'Roket Yarışları' Tuz Gölü'ndeki atış merkezinde yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan roketler başarıyla fırlatıldı. Festivale katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '' Bu yarışmalar özellikle Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor." dedi.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Yarışların bugün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi. Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi. Roket atışlarının startını veren Bakan Varank, "TEKNOFEST ülkemizde hem halkın bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgisini arttırmak hem de gençleri bu alanlara yönlendirmek üzere düzenleniyor. Bu kapsamda geçen sene 1 milyon 750 bin ziyaretçiyle buluşan ülkemizde oldukça coşku oluşturan bir festivalden bahsediyoruz. Biz festivalimizi düzenleyici kuruluşlar olarak   Türkiye Teknoloji Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Anadolu'ya yaymanın önemli olduğunu düşündük. Bu sene festivalimizin finallerini Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Ama pandemi sebebiyle sadece bu sene yarışmalarla kısıtlı bir festival düzenliyoruz. İnşallah Anadolu'da bu heyecanı bundan sonraki senelerde pandeminin geçmesiyle birlikte bu heyecanı da Anadolu'ya yaymış olacağız." diye konuştu. 
'BU YARIŞMALAR GENÇLERİMİZE ALTYAPI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR'
Yarışmaların önemine de dikkat çeken Bakan Varank, "Bu alanda birçok paydaşla, birçok kurumla, özel sektörle birlikte bizim gençlerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden adım atar hale getirmek, onları bu alanlara yönlendirmek, onları bu alanlarda eğitmek ve onlarda bir aşk, şevk, heyecan oluşturmak üzere yarışmalar düzenliyoruz. Biz bu yarışmaları çok önemsiyoruz ve bugün geldiğimiz nokta da tüm Türkiye'den hatta yurtdışından 100 bin katılımcıyla, 100 bin gençle 23 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalar özellikle Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor" dedi.
'GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI, MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Bakan Varank, "Bilişim Vadisi, TÜBİTAK ve HAVELSAN katkılarıyla binek otonom araçlar yarışmaları, İHA yarışları, ASELSAN tarafından insansız sualtı araçları yarışları, Baykar tarafından uçan araba tasarım yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmalarla lise ve üniversite çağındaki gençleri yetiştirmeye, geleceğin bilim insanlarını, başarılı mühendislerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz TEKNOFEST'in geldiği aşamadan çok memnunuz. Bugün hep birlikte roket yarışmalarını izledik. Gençlerimizin lise, üniversite talebelerimizin heyecanlarını hep birlikte yaşadık. Biz bu yarışmalara geldiğimizde hem gençlerimizle gurur duyuyoruz hem ülkemizin geleceği adına umutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.
'HER SENE İLGİ ARTIYOR'
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale her yıl ilginin arttığını belirtti. Bayraktar, ''TEKNOFEST bu yıl üçüncü yılında. İlk yola çıktığımızda tabi bu kadar milletimiz tarafından teveccüh göreceğini ne de öğrencilerimiz tarafından bu kadar sahipleneceğini beklemiyorduk. İlk 550 bin kişilik bir katılımla TEKNOFEST gerçekleşti ve dünyadaki en büyük etkinliklerden biri oldu. 2019 yılında ikinci yılda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenledik. Dünyadaki en büyük teknoloji-havacılık festivali olma ünvanını hak etti. 1 milyon 720 bin katılımla. Yine benzer şekilde tabi bu yıl pandemi nedeniyle biz sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Sergiler, fuarlar, hava gösterileri çok kısıtlı şekilde yapılacak. Sadece öğrenci kardeşlerimizin 23 farklı alanda yarıştığı yarışmalar düzenlenecek. 2018 yılında yola çıktığımızda ilk yıl bu kurguladığımız yarışmalara geleceğin trendi olan yarışmalara 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Bunun neticesinde 2 bin öğrencimiz finalist olup yarışmıştı. İkinci yıl bu sayı katlandı ve 50 bin olup, 2,5 katına çıktı. 2020 yılında ise BU 50 bin, 100 bin oldu. Bugün itibariyle 5 bin öğrencimiz 23 farklı alanda yarışıyor" dedi.
'TEKNOFEST DÜNYANIN EN BÜYÜK PLATFORMU'
TEKNOFEST'in en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bugün TEKNOFEST'i düzenleyen 63 farklı kurum var. Bunlardan bir kısmı yarışma düzenleyici kurumlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'mız düzenleyici kuruluş olarak TEKNOFEST'i organize ediyor. Burada da roket yarışmamızda ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE roket yarışmacısını düzenleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan teknoloji alanlarında genç kardeşlerimizi bu alanlarda hazırlamaya yönelik kurgulanmış yarışmalar. Onlardaki merakı bu alana ilgilerini arttıracak temel bilime, arkasındaki mühendisliğe ilgilerini arttıracak ve bir taraftan da geleceğin teknolojilerini de içerdiğinden o günün teknolojileri, yarışmaları geldiğinde bugünden hazırlanmalarını sağlayacak şekilde kurgulanmış. TEKNOFEST bir teknoloji yarışma platformu olarak şu an da dünyadaki en büyük platform olarak karşımızda. 2020 yılı itibariyle 23 farklı alanda teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Bunlardan bir kısmı havacılık ve uzayla alakalı, bir kısmı savunma sanayi ile alakalı ama çok daha geniş bir yelpaze sivil alanlarla alakalı.  Bu yıl ilgi çok daha büyük oldu. İnşallah biz yarışmaların bu son etabının Gaziantep'te tamamlamayı düşünüyoruz" DHA-Genel Türkiye-Aksaray Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ
2020-09-04 15:02:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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