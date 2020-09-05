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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon Şifahane Mahallesinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’a doğu illerinden kaçak olarak uyuşturucu madde getirildiği ve bunun kentte bulunan uyuşturucu bağımlılarına satıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yaptığı inceleme ve araştırma sonucu yabancı uyruklu şahsın kimliğini belirledi. M.D. (24) isimli şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan polis bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 3,72 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen kâğıt parçaları ve bir adet hassas terazi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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