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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da otobüs terminali düzenli dezenfekte ediliyor

İHA

Aksaray'da otobüs terminali düzenli dezenfekte ediliyor

Aksaray Belediyesi, şehirler arası yolcu otobüslerini ve terminalini belirli periyotlarda dezenfekte ediyor.
Korona virüs salgınının dünyada ilk vakalarının görülmesi ile birlikte şehrin birçok noktasında tedbir amaçlı dezenfekte çalışması başlatan Aksaray Belediyesi, tedbirleri en üst seviyede tutuyor. Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden son yılların en büyük küresel sağlık sorunu olan korona virüs salgınına karşı mücadele eden Aksaray Belediyesi, salgının önüne geçmek için başlattığı tedbir çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları ile bir taraftan belediyecilik hizmetleri aksatılmadan devam edilirken diğer tarafta da salgına karşı verilen mücadele ilk günkü hassasiyetle takip ediliyor. Aksaray Belediyesi ekipleri şehrin birçok noktasında yaptığı dezenfekte çalışmalarına şehirler arası yolcu terminalinde ve yolcu otobüslerinde devam etti. Ekipler terminalde yolcu peronlarında bilet satışı yapan gişelerde, dinlenme alanlarında ve terminal çevresinde dezenfekte çalışması yaptı. Belediye ekiplerince terminale gelen ve giden yolcuların ateşi ölçülerek salgının son bulmadığına ve tedbirlere uyulması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak salgın sürecinde alınan tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yerel yönetimler olarak süreci en başından itibaren hassasiyetle takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve hijyen malzemesi temin edilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. 2 milyona yakın kendi imkanlarımızla ürettiğimiz maskeyi şehrin her noktasında vatandaşlarımıza dağıttık. Salgın sürecinde de dağıtmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden şehrimizi karış karış gezerek dezenfekte etti. Bu süreçte vatandaşlarımızın da maske ve temizlik kurallarına uygun hareket etmelerini rica ediyoruz. İnşallah bu süreçleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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