Aksaray’da 9 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil çarptı

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Aksaray’da otomobil 9 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.



Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde bisiklet süren 9 yaşındaki Yusuf Ali U. isimli çocuğa 68 DD 366 plakalı otomobil sürücüsü çarptı. Yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre otomobil sürücüsü polis merkezine gideceğini belirterek olay yerinden ayrılırken, halen sürücünün gelmediği öğrenildi. Polis ekipleri sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

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