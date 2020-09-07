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Kuzeyboru, çeyrek final biletini aldı

DHA

Kuzeyboru, çeyrek final biletini aldı


 Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)-BURSA'da oynanan Axa Sigorta Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, grupta oynadığı son karşılaşmada Karayolları´nı 3-0´lık skorla mağlup etti ve gruptan çıkarak çeyrek final biletini aldı.
Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu´nda tamamlanan Türkiye Kupası müsabakalarında Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediye ve Karayolları ile aynı grupta yer alan Kuzeyboru aldığı 2 galibiyetle grubunu ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıkan taraf oldu. 
Karayolları karşılaşması sonrasında turnuvayı değerlendiren Başantrenör Tuncay Öcal, ''Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik ve sezonun ilk resmi turnuvasında güçlü bir grupta yer aldık. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yabancı oyuncularımızın da takıma uyum sağlaması bizi daha da güçlendirdi. Tüm takımın sahadaki mücadelesinden memnunum. Ellerinden gelenin en iyisini yaparak haklı bir şekilde gruptan çıkmayı bildiler. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık'' dedi. 
Kuzeyboru, çeyrek finalde statü gereği C grubunu ilk sırada bitiren takımla karşılaşacak. C grubunda ise Sarıyer Belediyesi´nin Covid-19 sebebiyle maçlarının tehir edilmesi nedeniyle, Kuzeyboru´nun çeyrek finaldeki rakibi C grubunun şu an lideri Fenerbahçe olacak.
Türkiye Kupası Çeyrek final müsabakaları şubat ayında TVF tarafından belirlenecek tarihte oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-09-07 14:32:14

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