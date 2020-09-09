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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Aksaray'da roket yarışması programına katıldı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Bu çabalar ülkemize dünyada hak ettiği yeri verecek çabalar” “Bu, gençlerimizle beraber aslında kutlu bir yürüyüşün koşuya dönüşmesi”

İHA

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Aksaray'da roket yarışması programına katıldı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Bu çabalar ülkemize dünyada hak ettiği yeri verecek çabalar” “Bu, gençlerimizle beraber aslında kutlu bir yürüyüşün koşuya dönüşmesi”

Teknofest kapsamında Aksaray'da düzenlenen "Yüksek İrtifa Roket Yarışması" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bu çabalar ülkemize dünyada hak ettiği yeri verecek çabalar” dedi.
ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve Tuz Gölü’nde devam eden roket yarışmasında bugün yüksek irtifa roketleri ateşlenerek gökyüzüyle buluştu. Yüksek irtifa roketlerinin ateşleme yarışması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Aksaray Valisi Haza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atışı yapılacak roketleri inceleyen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, roket yarışmasındaki öğrencilerle de görüşerek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yarışmacı öğrenciler ile sohbet eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, roketleri öğrencilerle birlikte ateşleyip gökyüzüyle buluşmasını izledi.
Burada bir açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Yüksek irtifa atışlarında sizlerle birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada başta genç arkadaşlarımız olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bu gençlerimizle beraber aslında kutlu bir yürüyüşün koşuya dönüşmesi, bir enerjinin harekete geçip artık üretime dönüşmesi anlamına geliyor. Milli teknoloji hamlesi dedik. Bu hamlenin itici gücü, bu tür çabalar, bu çabalar yarın da bizlere çok büyük neticeler olarak dönecek. Bugün bunlar atılan tohumlar, dikilen fidanlar, bir ormana dönüşmüş olacaklar. Burada gördüğümüz heyecan, cesaret ve şevk gerçekten bizleri umutlandırdı. Savunma sanayi konusunda önemli adımları çok daha ileri taşıyacak adımlar diye düşünüyoruz bunları. Arkadaşlarımızın hepsi potansiyel olarak Türkiye’de genelde sanayi teknoloji konularını, özellikle de savunma sanayi teknolojilerini bir üst lige taşıyacak, ülkemize, dünyada hak ettiği yeri verecek çabalar olarak görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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