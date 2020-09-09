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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İHA

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullanmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı. Adrese yönelik teknik ve fiziki takibini tamamlayan polis ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 1’i kadın 3 kişiyi yakaladı. Evde yapılan aramada poşet halinde 12,94 gram eroin maddesi, 0,49 gram kokain maddesi, 1,24 gram metamfetamin maddesi, fişek halinde 3,38 gram eroin maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 878 TL para ve 1 adet sahte 100 TL para ve hassas terazi gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. (19), M.A. (43) ve yabancı uyruklu A.O. (42), emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, uyuşturucu kullanmak suçundan cumhuriyet savcılığınca yakalanma kararı olan A.K. (19) ve G.A (22) isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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