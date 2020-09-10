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Aksaray'da tedbirlere uyan işletmelere “Covid Güvenli Alan Sertifikası”

İHA

Aksaray'da tedbirlere uyan işletmelere “Covid Güvenli Alan Sertifikası”

Aksaray’da Covid19 denetimlerinden 3 kez tam not alan işletmelere Vali Hamza Aydoğdu tarafından “Covid Güvenli Alan Sertifikası” verildi.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid19) salgını kapsamında Türkiye’de geniş çaplı önlem ve tedbir çalışmaları yapılıyor. Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu tarafından yapılan denetimlerde 3 kez hijyen ve önlem tedbirlerine tam anlamıyla uyduğu tespit edilen işletmelere “Covid Güvenli Alan Sertifikası” verildi. Hemen her gün uygulamalara katılarak denetimler yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, hem denetim yapıyor hem de vatandaşlara maske dağıtıyor. Kentte yapılan Covid denetimlerinde 3 denetimden de tam not alan 19 işletmeye “Covid Güvenli Alan Sertifikası” sertifikası verildi. 15 Temmuz Milli İdare Meydanı Valilik önünde gerçekleştirilen törende Vali Aydoğdu sertifikaları işletme sahiplerine taktim etti.
Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Kurumları denetliyoruz. Bu denetleme sonucunda 3 kez bütün kurallara tam anlamıyla riayet eden kuruluşlara “Covid Güvenli Alan Sertifikası” veriyoruz. Bugün bunun sonucunda 19 işletmemize burada sertifikasını verdik. Bunun sonucunu ilk kez Aksaray’da zannedersem biz yapmış olduk” dedi.
3 denetimde de tam anlamıyla kurallara uyduğu tespit edilen ve Covid güvenli alan sertifikası verilen işletme sahibi Mehdi Altın (44), “İşletme yetkilisi olarak hijyene önem vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Elimizden geldiği kadar hijyene devam edeceğiz. Covid sürecinde hepimizin bundan sorumlu olduğumuza inanıyoruz. Halkımız için, işletmemiz için çok önemli olduğuna inanıyorum. Valilimiz konula ilgili sertifika takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu muhafaza etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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