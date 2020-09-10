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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da ev karantinasına uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak

İHA

Aksaray'da ev karantinasına uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak

Aksaray'da korona virüs (Covid19) test sonuçları pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınacak.
Korona virüs (Covid19) ile Türkiye’de etkin bir mücadele sürerken, vatandaşların ev karantinasına uymaması ve sokaklara çıkması yeni bir kararı beraberinde getirdi. Covid testi pozitif çıkan ve karantina kapsamında evlerine gönderilen hastaların denetim ve kontrolleri yapılacak. Yapılan kontrollerde karantinaya uymadığı ve evde olmadığı tespit edilen vatandaşlar sağlık görevlileri tarafından alınarak Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınacak. Karantina süresini dolduran vatandaşlar, tekrar yapılan testin negatif çıkmasının ardından evlerine gönderilecek.
Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Evde kalması gereken pozitif hastalar sürelerini tamamlamadan evden çıkıyor. Bu da bulaş etkisini ya da hızını çok hızlı bir şekilde artırıyor. Onun için biz geçen hafta şöyle bir karar aldık ve uygulamaya başladık. Evde pozitif olup da ekiplerimizin kontrolünde kişi evde değilse onu müşahede altına alıyoruz ve onu kredi yurtlarına getiriyoruz. Kredi yurtlarda o süreyi geçirdikten sonra negatife döndükten sonra evine tekrar götürüp hastamızı teslim ediyoruz. Biz bunu geçen haftadan beri uygulamaya başladık” dedi.
Uygulamanın yerinde olduğunu belirten esnaf Murat Yarız (40), “Bu uygulamanın bu dereceye gelmesi insanların biraz duyarsız davranmalarından kaynaklanıyor. Valimizin de aldığı bu karar ciddi bir karar. İkinci bir konu da HES kodu uygulaması. Bu da ciddi anlamda çok güzel bir karar. En azından hasta olan kişiler yakınlarının, çevresindekilere bulaştırmamak adına yurtlarda karantinada kalması hem sağlığımız için hem de bulaştırmamaları için çok önemli bir karar olmuş” diye konuştu.
Çetin Sertkaya (43) adlı vatandaş ise, “Evde kal çağrısı veriliyordu. Evde kalmadıkları için de dışarıda, sokaklarda geziyorlardı. Hastalık ilerliyordu. Şimdi devletimizin, valimizin vermiş olduğu yurtta kalma olayı güzel oldu. Hastalık ilerlememiş olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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