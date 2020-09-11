Başkan Altınsoy, Aksaray halkını kongreye davet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy, Aksaray halkını kongreye davet etti

İHA

Başkan Altınsoy, Aksaray halkını kongreye davet etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yarın gerçekleşecek olan Merkez İlçe 7. Olağan Kongrelerine tüm Aksaray halkını davet etti.
‘Aksaray için inandığın yolda yürü’ sloganı ile 7. olağan kongreye gideceklerini belirten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Merkez ilçe kongresinin 12 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Kılıçarslan Parkı Pramit Cafe Kır düğün salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştireceklerini bildirdi. Yenilenmiş kadrolar ile hedeflerine ulaşmak için hep beraber çok çalışacaklarını ifade eden Başkan Altınsoy, “AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde Merkez İlçe kongremizi yapacağız. Bu güne kadar girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyi teminat altına almıştır. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bu günden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz 7. olağan kongremize tüm teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bizimle beraber bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. İnandığımız bu kutlu dava yolunda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde memleketimiz, milletimiz ve şehrimiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden durmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da sokak hayvanları için yemliklere mama ve su takviyesi yapılıyor
YEREL HABERLER Aksaray’da sokak hayvanları için yemliklere mama ve ...
Aksaray’da 4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray’da 4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da ev karantinasına uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Aksaray'da ev karantinasına uymayanlar yurtlarda ...
ASÜ enerjisini güneşten üretecek
YEREL HABERLER ASÜ enerjisini güneşten üretecek
Aksaray'da tedbirlere uyan işletmelere “Covid Güvenli Alan Sertifikası”
YEREL HABERLER Aksaray'da tedbirlere uyan işletmelere “Covid Güvenli ...
Aksaray'da aranan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da aranan 2 şahıs yakalandı
Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen ...
Belediye Başkanı Evren Dinçer projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Evren Dinçer projeleri yerinde ...
Kenevir ve esrar satıcılarına jandarma darbesi
YEREL HABERLER Kenevir ve esrar satıcılarına jandarma darbesi
ASÜ Kütüphanesinde anlamlı çalışma
YEREL HABERLER ASÜ Kütüphanesinde anlamlı çalışma
Yabancı uyruklu tacirler jandarmanın operasyonuyla 15 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu tacirler jandarmanın operasyonuyla 15 ...
Kablo hırsızı JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı JASAT’tan kaçamadı
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Aksaray'da roket yarışması programına katıldı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Bu çabalar ülkemize dünyada hak ettiği yeri verecek çabalar” “Bu, gençlerimizle beraber aslında kutlu bir yürüyüşün koşuya dönüşmesi”
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir, Aksaray'da roket ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X