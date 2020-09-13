Kapısı kırılarak girilen evinde ölü bulundu

Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde, gelen koku üzerine yalnız yaşadığı evine girilen çiftçi Ali Akgün (55) ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Akgün'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Olay, dün akşam saatlerinde Güneşli köyünde meydana geldi. Komşuları, tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Ali Akgül'ün evinden kötü koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenip, kapı zilini çaldı. Komşular, kapıyı açan olmayınca da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kapıyı kırıp, içeri girdiğinde Akgül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Akgül'ün cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Akgün'ün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi YOL
2020-09-13 11:23:29
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