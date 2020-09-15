Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor: 3-1

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray Spor Salonu
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
KUZEYBORU: Dilek Kınık, Victorıa Gorrell, Matea Ikic, Arelya Karasoy, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Annie Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Gizem Öcal, Merve Çepni, Ceren Nur Domaç, Dajana Boskovic, Arzum Tezcan
ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Simay Gazi, Sıla Çalışkan, Elif Boran, Ana Paula Borgo, Ellen Braga, Thais Souza, Dilan Yaşar, Ceylan Arisan, Emine Arici, Hande Naz Şimşek, Işıl Öz, Dilara Bağcı
SETLER: 25-18, 25-17, 20-25, 25-20Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Kuzeyboru, sahasında Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-09-15 18:02:33
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