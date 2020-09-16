Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim’de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım’da fırlatmak" TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında uydular gökyüzüyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim’de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım’da fırlatmak" TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında uydular gökyüzüyle buluştu

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim’de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım’da fırlatmak" TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında uydular gökyüzüyle buluştu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında 22 takımın model uyduları gökyüzüyle buluştu. Burada bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı 2 Ekim’de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım’da fırlatmak” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katıldı. Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü havzasında gerçekleştirilen ve 22 ayrı takımın yarıştığı programda model uydular bir bir gökyüzüyle buluştu.
Burada bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Oldukça başarılı bir yarışma. Bu yarışma 5 senedir yapılıyor. Sadece 3 takımla başlayan bu yarışmaya bu sene 149 yerli 3 yabancı üniversite 149 takım katılıyor. Çok başarılı çalışmalar yapan gençlerimiz var. Bu sene Zonguldak’tan öğrencilerimiz uzaya tek gerçek uydusunu gönderecek. En güzel ve en iyi yatırım gençlere yapılan yatırımlardır. Bu yarışma gençlerde büyük bir heyecan oluşturuyor. Bugün inşallah başarılı atışları göreceğiz. 1 milyon 700 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Biz Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini, kendi teknolojisini geliştirerek yürüten ülke olmasını istiyoruz” dedi.

"Türksat 5A'yı 2 Ekim’de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım’da fırlatmak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Genç kardeşlerimizle birlikte onların heyecanını yaşıyoruz. İnşallah onların başarılarına şahitlik edeceğiz. Büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Türksat 5A'yı 2 Ekim’de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım’da fırlatmak. Çalışmalara devam ediyoruz. Peşinden 5B gelecek. Bu arada da sürprizlerimiz var, detaylı bir açıklama yapacağım” diye konuştu.
Konuşmaların ardından heyet öğrencilerin uydu çalışma stantlarını gezerek bilgiler aldı. Daha sonra fırlatma alanına geçen heyet fırlatma butonuna basarak model uyduyu gökyüzüyle buluşturdu. Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Konaklama tesisine uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Konaklama tesisine uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor: 3-1
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor: 3-1
2'nci Kılıç Arslan Türbesi ve köşkü, turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER 2'nci Kılıç Arslan Türbesi ve köşkü, turizme ...
Şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi ...
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Tüfekle vurulan flamingo tedavi edildi
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan flamingo tedavi edildi
Otomobilin tavanında plaka esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin tavanında plaka esrar ele geçirildi
Kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı
YEREL HABERLER Kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X