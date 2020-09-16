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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Koçak: “Üreticiler pancar fiyatını bekliyor”

İHA

Başkan Koçak: “Üreticiler pancar fiyatını bekliyor”

Türkiye’nin şeker pancarı üretiminin yüzde 6’sını karşılayan Aksaray’da çiftçiler açıklanacak pancar fiyatını bekliyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirterek, pancar üretiminde de Aksaray’ın Türkiye’de 3. olduğunu söyledi. Pancarın hasat edileceğini ve şekere yolculuğunun başlamak üzere olduğunu ifade eden Başkan Koçak, “1 milyon tondan fazla üretim ile Türkiye şeker pancarı üretiminin yüzde 6’sından fazlasını karşılayarak üretimde 3. sırada yer alan Aksaray, ülke ekonomisine 300 milyon TL’den fazla tarımsal üretim değeri kazandırıyor. Kota fazlası ekilen pancarların da göz önüne alınmasıyla bu rakamlar daha da yükseklere çıkabiliyor. Bu derece stratejik öneme sahip olan şeker pancarında hasat hazırlıkları son aşamaya geldi. Ancak üretici pancarını hangi fiyata satacağını henüz öğrenmedi. Çiftçi bileti kesecek ama kaçtan keseceğini henüz bilmiyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız o dönemin şartlarına göre ton başına 300 TL fiyat açıklamış ve üreticimiz bu fiyatı memnuniyetle karşılamıştı. Ancak bu yıl açıklama henüz yapılmadı. İnşallah pandemi sürecinde önemi anlaşılan ki biz anlaşıldığımızı düşünmek istiyoruz, çiftçimize bu yılda inşallah Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı pancar alım fiyatı ile piyasayı yine devletin oluşturacağı ilan edilecek, belirsizliğe müsaade edilmeyecek, pancar üreticisine ve üretimine daima sahip çıkılacaktır. Beklentimiz pancar alım fiyatının 2020 yılı üretim sezonunda ton başına 400 TL'ye yakın bir rakam olmasıyla birlikte pancar üreticisi piyasaya ezdirilmeyecek inşallah. Dolaylı olarak üretimde açıklanacak olan iyi bir fiyat, biz üreticiler olarak, ülke insanımızın sağlığı söz konusu ise gerisi tamamen teferruattır düşüncesiyle yılmadan yıkılmadan üretmeye devam etmemize katkı sağlayacaktır” dedi.

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