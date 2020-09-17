Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Aksaray’da bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, E90 karayolu Otogar ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şıhdede Ç. (52) idaresindeki 35 UJP 11 plakalı otomobile, aynı istikamete seyreden Seyfullah K. (74) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpılan otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Ç. (50), Hacer Çelik E. (31), Egehan E. (3) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, yapılan tedavilerinde durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.