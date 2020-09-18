Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında AksarayAdana karayolunun Taşpınar mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-18 09:10:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.