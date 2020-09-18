Aksaray polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da KOM ve NSM ekiplerinin bir otomobile yönelik gerçekleştirdiği operasyonda otomobilin bagaj kısmına yapılmış özel zula bölmede 79 kilo 750 gram plaka esrar ve 23 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray Adana karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Adana istikametinden gelen 31 plakalı otomobili takibe aldı. Aksaray girişine kadar yapılan takibin ardından uygulama noktasında operasyon için düğmeye basan KOM ve NSM ekipleri otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü C.K. (42) ve yanında yolcu olarak bulunan Y.Ç. (35) gözaltına alınırken, ekiplerin otomobilde yaptığı geniş çaplı aramada bagaj kısmına yapılmış özel bir bölmede gizlenmiş toplam 79 kilo 750 gram plaka esrar ve 23 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette sorgulamaları yapılan 2 şüpheli daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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