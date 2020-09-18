Aksaray'da yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yurtta karantina uygulaması sonucu hasta sayısında yüzde 20 düşüş yaşandığını söyledi.

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve durumlarının iyi olması sebebiyle evlerine gönderilerek karantina uygulanan kişilerin sokakta gezmesinin ardından Aksaray Valiliği bu kişileri yurtlarda karantinaya almıştı. Yaklaşık 1 hafta kadar önce alınan kararın ardından yapılan denetimlerde karantina kurallarına uymayarak dışarıda yakalananlar polis ve sağlık ekiplerince yurtlara yerleştiriliyor. Karantinaya alınan vatandaşlar karantina süreleri tamamlana kadar yurtta kalırken, 1 haftalık çalışma sonucu kentte hasta sayısında yüzde 20 düşüş gerçekleşti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, korona virüs’ün bulaş hızının kentte çok fazla artış gösterdiğini belirterek, yurtta karantina uygulaması ile hasta sayısında yüzde 20 düşüş sağlandığını söyledi. Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, "Bulaş hızı Aksaray’da çok fazla artıyordu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hastanede çok ağır olmayan hastaları Sağlık Müdürlüğümüz ilaçlarını vererek evlerine gönderiyor. Bizim onları takip etmemiz gerekiyor. Takip ettiğimizde gördük ki, bazı vatandaşlarımız karantinayı evde geçirmesi gereken süreleri sokakta veya başka bir yerde geçiriyor. Bu da bulaş hızını çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Bizim, kamu kurum ve kuruluşlarında biliyorsunuz HES koduyla giriyorsunuz. Şimdi evde karantina sürecini geçirmesi gerekiyor. HES koduna baktığınız zaman, o evde geçirmesi gereken süreyi sokakta, caddede, devlet dairesinde geçiriyorsa arkadaşlarımız hemen 112’ye haber veriyor. 112 geliyor ve hastamızı alıp yurda götürüyor, teslim ediyor ve oradaki odasında o süreyi geçiriyor. Bizim mahalle denetimlerimiz sonucunda bakıyoruz ki yerinde yok, yerinde yoksa hemen tespit ediyoruz ve yine aynı sistemi ona da uyguluyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sokakta, caddede, HES kodundan baktıkları zaman bu evde geçirmesi gereken süreçte sokaktaysa vatandaşımızı alıp yurtlarımıza götürüyoruz. Burada şunu gördük biz, bu süreçten sonra hasta sayımızda yüzde 20’lik bir düşüş oldu. Yani bizim 1 haftalık gördüğümüz olay bu. Bunun sonucunda AFAD ekipleri, sağlık müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız ve emniyet ekiplerimiz bu anlamda çok ciddi denetimler yapıyor” dedi.

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