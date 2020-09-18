Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)



YARALI SAYISI 32´YE ÇIKTI

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşı küçük olduğu için bileti olmayan 5 yaşlarında 2 çocuğun daha yaralandığı belirtildi. Yaralı sayısı 32'ye çıkarken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü, 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

OTOBÜSÜN ARIZALI OLDUGU İDDİASI

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Baki'nin ilk ifadesinde otobüsün arızalı olduğunu belirterek, ''Otobüsün ön düzeninde arıza vardı. O nedenle araç sağa doğru çekti ve o yüzden kaza olduğu'' dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-18 11:34:26



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