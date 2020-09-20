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KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi

DHA

KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da ailesi koronavirüse yakalanan ve karantina ihlali nedeniyle KYK yurduna yerleştirilen İbrahim Özbek, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) bugün yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ambulans ve polis eşliğinde getirildi.  
KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün tüm yurtta yapılan oturumla gerçekleşti. Aksaray'da da sınava girecekler salonlara koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı. Ailesi koranavirüse yakalanan ve kendi testi negatif olmasına rağmen izole altında olması gerekirken karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilen İbrahim Özbek, yurttaki görevlileri KPSS'ye girmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Ö., ambulansla, karantinadan kaçma ihtimaline karşı da polis eşliğinde sınava gireceği Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'na getirildi. Sınavdan sonra tekrar yurda götürüleceği belirtilen İbrahim Özbek, ''112 ve polis ekiplerine yardımları için teşekkür ediyorum" dedi.
 Okul önlerinde bekleyen veliler ise sosyal mesafeye uymaları konusunda polis tarafından uyarıldı.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-09-20 11:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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