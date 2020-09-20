Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİ
AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi. Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-09-20 22:53:44
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