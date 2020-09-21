Aksaray'da yüz yüze eğitim başladı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

Aksaray'da öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kapı girişinde ellerini dezenfekte eden öğrenciler, sınıflara girdi. Sıralara tek kişi ve çapraz oturtulan öğrenciler, maske takmayı da ihmal etmedi.

Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ''Pandemi sürecinden sonra okulların açıldığı ilk gün öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Eğitim ne kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yeni eğitim ve öğretim yılını açıyoruz, çok heyecanlıyız, inşallah yavrularımıza hayırlar getirir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-21 11:14:27



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