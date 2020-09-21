Rektör Şahin: “UNİKOP’un çalışmaları geniş bir alanı etkiliyor”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (UNİKOP) yaptığı çalışmaların akademik gelişim, sanayi üretimi ve yeni işbirlikleri gibi toplumsal çıktılar bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

UNİKOP Üst Kurul Toplantısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 2020 Dönem Başkanlığını yürüten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgilerin aktarılmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan ASÜ Rektörü Prof. Yusuf Şahin, aynı havzada bulunan yükseköğretim kurumlarının işbirliğinin sadece akademik bakımdan değil, toplumsal önem ihtiva eden farklı konular açısından da mühim olduğuna dikkat çekti. Sanayi üretimi, çevre, şehir ilişkileri, kültür, sanat gibi geniş bir alanı etkilemesi bağlamında işbirliklerini geliştirmenin önemine dikkat çeken Prof. Şahin, kurumsal olarak UNİKOP çalışmalarına mümkün olan her katkıyı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Aksaray, Bozok, Karamanoğlu Mehmetbey, Kapadokya, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacıbektaş, Niğde Ömer Halisdemir, Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversiteleri rektörlerinin ve KOP yöneticilerinin katıldığı toplantıda, 2020 yılı için planlanan çalışmalar ve gündemdeki hususlar değerlendirildi.

Öte yandan heyet, Kırşehir protokolünün de katıldığı Ahilik Haftası kutlama programına da iştirak etti.

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