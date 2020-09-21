Bıçaklanan yaralı yarasını unutup basına saldırdı

Aksaray’da karnından ve kolundan bıçakla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 702 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetleri olan Mustafa K. (24) ile Cengizhan D. (23) sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darp eden şahıslardan Cengizhan D., belinde taşıdığı bıçakla Mustafa K.’yı karın bölgesinden ve kolundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Acil servisten girerken kendisinin görüntülendiğini fark eden yaralı şahıs, yarasını unutup basın mensuplarına küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Olayın ardından araştırma başlatan polis, kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.

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