Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray Belediyesi, korona virüse karşı il genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray Belediyesinin bünyesinde oluşturduğu dezenfekte ekibi, pandemi sürecinin en başından beri toplu kullanım alanlarını mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip hijyen ürünleri ile dezenfekte ediyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri geçtiğimiz günlerde okullarda ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Halk sağlığını her şeyin üzerinde tutan Aksaray Belediyesi iş merkezlerinde de dezenfekte çalışmaları yaptı.

İş merkezlerinde faaliyet gösteren esnaflar, “Yaşadığımız bu kritik süreçte bizleri hem psikolojik olarak hem sosyal olarak yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Evren Dinçer’e ve ekibine teşekkür ederiz. Belediye ekipleri, her gün binlerce vatandaşın kullandığı iş merkezlerimizin binasını büyük bir titizlikle dezenfekte ederek bizlere hijyenik bir ortamda gönül rahatlığı içinde çalışma ortamı sundu” dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirterek, “Yerel yönetimler olarak pandemi sürecini en başından itibaren hassasiyetle takip ediyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirlerimizi alıyoruz. Belediyemizin birimlerinden olan Akmek kurslarımızda kurduğumuz maske üretim atölyelerimizde ürettiğimiz maskelerimiz 2 Milyonu geçti. Bu süreçte vatandaşlarımız maske konusunda eksiklik yaşamadı. Ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak başta şehir merkezimiz olmak üzere köylerde, kasabalarda ve ilçelerde dağıttık. Vatandaşların bireysel korunmalarını sağlamak adına ihtiyaçlarını karşıladık. Sosyal hayatın devam ettiği pandemi sürecinde virüsün yayılımcı etkisini ortadan kaldırmak adına cadde, sokak, kamu kurumları, toplu ulaşım alanlarını sürekli dezenfekte ettik. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Son dezenfekte çalışmalarına iş merkezlerimizde devam edildi. Esnaflarımızın iş yerlerinde gönül rahatlığı ile çalışmaları için iş merkezlerimiz dezenfekte ettik” şeklinde konuştu.

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