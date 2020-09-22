Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray Nevşehir karayolu Cumhuriyet Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim E. (71) idaresindeki 68 KV 027 plakalı Renault marka minibüs, Recep M. (40) yönetimindeki 68 LC 638 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Recep M. ve otomobilde bulunan Pınar Y. (25) ve Yaşar Cevizci (49) ile minibüs sürücüsü İbrahim E., minibüste yolcu olarak bulunan Yadigar B. (43), Selvinaz E. (66) ve Gülbeyaz G. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Otomobil içinde sıkışan Yaşar Cevizci ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Pınar Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşar Cevizci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarını ...
Bıçaklanan yaralı yarasını unutup basına saldırdı
YEREL HABERLER Bıçaklanan yaralı yarasını unutup basına saldırdı
Rektör Şahin: “UNİKOP’un çalışmaları geniş bir alanı etkiliyor”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “UNİKOP’un çalışmaları geniş bir alanı ...
Vali Aydoğdu önlüğü giyip öğrencilere ilk dersi verdi
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu önlüğü giyip öğrencilere ilk dersi verdi
Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
Aksaray'da yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Aksaray'da yüz yüze eğitim başladı
Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi
YEREL HABERLER Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi
Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)
KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi
YEREL HABERLER KPSS'ye ambulans ve polis eşliğinde getirildi
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X