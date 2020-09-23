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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’ın su projesinde ilk adım atılıyor

İHA

Aksaray’ın su projesinde ilk adım atılıyor

Kızılırmak’tan Konya havzasına su aktarmak için ilk adım atılırken, Aksaray’ın yıllardır istediği proje için DSİ etüt, planlama ve tesisler için mühendislik hizmeti alımı için ihaleye çıkıyor.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da olmazsa olmazlar arasında yer alan dış havzalardan su getirme projesinin ilk adımı atılıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Yıllardır başta Aksaray Ticaret Borsasının gayretli çalışmalarıyla başlayan bugüne kadar tüm vekil bakanlar ve Cumhurbaşkanına kadar iletilen dış havzalardan su getirilmesi talebi Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu’nun başarılı girişimleri sonucu ilk adımlar atılıyor. Aksaray Ticaret Borsası olarak emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Tarımın olmazsa olmazı su sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için yıllardır Aksaray Ticaret Borsası önderliğinde projenin dile getirildiğini belirten Başkan Özkök, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlar ve kurumlarda dile getirilen ve istenilen Kızılırmak suyuyla ilgili ilk somut adım atıldı. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü etüt, planlama ve tahsisler dairesi başkanlığı tarafından 28 Eylül’de mühendislik danışmanlık hizmeti alınacak. EKAP’taki duyuruda işin yapılacağı yer, Kızılırmak Havzası ve Konya Kapalı Havzasına bağlı iller olarak belirlendi. Aksaray’ın yıllardır beklediği proje olan Kızılırmak’tan su aktarılması projesi, Aksaray’ın tarımsal üretimine büyük katkıda bulunacak. Proje sayesinde Konya ve Aksaray’ın kuzeyinde yer alan tarım alanlarının suya kavuşmuş olacak. İhaleye çıkacak projede diğer detaylar da verildi. Etüt, planlama ve tahsisler daire başkanlığından özel teknik şartnamesine göre bu proje ile Konya Kapalı Havzasında yer alan tarım arazilerinin sulanması durumu değerlendirilecek ve aktarılacak sularla HES projeleri geliştirme durumu da araştırılacak. ‘Konya Kapalı Havzası Master Planı Hazırlanması’ işinde Konya Kapalı Havzasına dış havzalardan su aktarılması ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde Kızılırmak Havzasından yıllık yaklaşık 200 hm3 suyun Konya Kapalı Havzasına alınabileceği öngörüldü. Projede, Kızılırmak Havzasından aktarılacak su mevcut depolamalar kullanılarak veya yeni depolama yeri veya yerleri araştırılarak alternatifli olarak çalışılacak olup, teknik ve ekonomik yönden en uygun çözüm bulunacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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