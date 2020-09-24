Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem



Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,(DHA) AKSARAY'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü 5 kilometre olarak duyurdu.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-24 04:22:05



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