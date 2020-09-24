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Aksaray'da karantinayı delen vatandaşlar sokaktan toplanıyor Cadde ve sokaklarda yapılan kontrollerde HES kodu sorgulamasından "Riskli" olarak görülen vatandaşlar ambulansa alınarak polis eşliğinde yurda götürüldü

İHA

Aksaray'da karantinayı delen vatandaşlar sokaktan toplanıyor Cadde ve sokaklarda yapılan kontrollerde HES kodu sorgulamasından "Riskli" olarak görülen vatandaşlar ambulansa alınarak polis eşliğinde yurda götürüldü

Aksaray’da cadde cadde, sokak sokak denetim yapan sağlık ve kolluk kuvvetleri karantinaya uymayan vatandaşları tespit ederek yurtlarda karantinaya alıyor. Vali Aydoğdu ise devlet vatandaş ele ele mücadele etmesi gerektiğini belirterek kentte virüs salgınını belli bir aşamada kontrol altına alındığını kaydetti.
Tüm dünyayı tehdit eden ve onlarca ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Aksaray’da sağlık ve kolluk kuvvetleri aralıksız denetimler yaparken, karantinaya uymayan ve HES kodundan sorgulandığında riskli olarak görünen vatandaşlar toplanarak yurtlarda karantina altına alınıyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar kent genelinde cadde cadde, sokak sokak gezerek denetimler yapıyor. Yapılan denetimlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanıyor ve sorgularında ‘Riskli’ olarak görülen vatandaşlar ile korona virüs karantinasına uymadığı tespit edilen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerince ambulansa bindirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna götürülüyor. Yurtlara vatandaşları taşıyan ambulanslar polis ekiplerinin eskortluğu ve kontrolü altında yurtlara teslim edilerek karantina altına alınıyor. Karantina süresince yurtlarda tutulan vatandaşlar sürelerinin dolmasıyla birlikte yapılan testin negatif çıkmasının ardından evlerine gönderiliyor.

“Şu anda da belli bir kontrolümüzün altına girdi”
Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, korona virüs önlemleri kapsamında sadece devletin alacağı önlemlerin yetmeyeceğini belirterek, vatandaşlara da çok ciddi görevler düştüğünü söyledi. El ele birlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Aydoğdu, “Aksaraylı hemşehrilerimizden, buradan bizi takip eden herkese şunu söylemek isterim. Gerçekten bizim, sadece devletin aldığı kararlarla bu virüsle baş etmemiz mümkün değil. Bizim hep birlikte, bu Türk Milleti’nin genetik yapısında vardır, hep birlikte, birlikte el ele vererek biz ancak böyle musibetlerin üstesinden gelebilmişiz. Onun için biz ne kadar sıkı tedbirler alırsak alalım, vatandaşta o duyarlılığı, farkındalığı oluşturmadığımız müddetçe bu süreç hep uzar. O yüzden biz denetimlerimizde hep vatandaşlarımıza kaviliğin, güzel bir dille bütün arkadaşlarımız şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim şu anda çocuklarımız okula gidemiyor. Ama bizim çocuklarımızın artık okula gitmesi gerekiyor. Okullarda öğrencilerimizin olması gerekiyor. Eğitim öğretim çok önemli. Çünkü bütün yaptığınız işlerin temelinde iyi bir eğitim yapıyor. Bunu yapabilmemiz için çocuklarımızı sağlıklı, düzgün bir şekilde okula götürebilmemiz için bizim bu musibeti hızlı bir şekilde aşmamız lazım. Aşabilmemiz için de vatandaşlarımızın çok ciddi desteğine ihtiyacımız var. Biz bu desteği sağladığımız anda, birbirimize çok ciddi anlamda entegre olduğumuzda problem kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Dünyada ve Türkiye’de farklı gelişmeler olur o ayrı bir şey. Ama biz elimizden geldiği kadar üzerimize düşen vazifeyi çok doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim sağlık müdürlüğümüz, AFAD, jandarma, emniyet, tarım müdürlüğü, bütün arkadaşlarımız sokak sokak, cadde cadde, ev ev, sizler, bizler farkındalık oluşturmak için mücadele ediyoruz. Şu anda da belli bir kontrolümüzün altına girdi. Zamanla bunu kontrol ettikten sonra daha rahatlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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