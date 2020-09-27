Vali vatandaşlara kendi elleriyle maske taktı

Aksaray’da vatandaşlara kendi elleriyle maske takan Vali Hamza Aydoğdu, “Vatandaşın gönlüne girebilirseniz onun beynine hükmedebiliyorsunuz. Hiçbir tedbiri zorla yaptıramazsınız” dedi.

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse (Covid19) karşı önlem ve denetimler ülke genelinde devam ederken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kendi elleriyle vatandaşlara maske takarak farkındalık oluşturuyor. Polis, jandarma, sağlıkçılar ve AFAD ekipleriyle birlikte hemen her gün denetim ve kontrollere katılan Vali Aydoğdu, vatandaşlar ile sohbet ederek hijyen, maske ve mesafenin önemini anlatıyor.



“Hiçbir tedbiri zorla yaptıramazsınız”

Farkındalık oluşturarak vatandaşın gönlüne ve kalbine girilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Aydoğdu, “Bizim vatandaşa maske takmamız şu; yani bizim burada bir farkındalık oluşturmamız lazım. Yani bakın, şunu söylemek çok çok değerli ve önemli bence. Netice itibarı ile vatandaşın gönlüne girebilirseniz onun beynine hükmedebiliyorsunuz. Yani hiçbir tedbiri zorla yaptıramazsınız. Hiç olmamıştır bu. Yani bunu vatandaşa ikna etmemiz gerekiyor. İkna etmek de sadece söylemekle olmaz, insanların gönlüne, kalbine girmek ve dokunma kültürü ile oluyor. Bu farkındalığı oluşturmak için biz geziyoruz, tabii kendi elimizle maskelerini takıyoruz. Onun için biz diyoruz ki, çocuklarımız için, geleceğimiz için, Aksarayımız için hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Kurallara uyduğumuz müddetçe de bunu en hızlı şekilde atlatabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

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