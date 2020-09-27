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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Kuzeyboru ile oynayacağı maç için Aksaray'a gelen Galatasaray kafilesini karşılayan taraftarlar sosyal mesafeyi unuttu.

Galasaray kafilesi salı günü saat 17.00´de Aksaray Spor Salonu'nda Kuzeyboru ile oynayacakları maç için Aksaray'a geldi. Otobüsle kaldıkları otele gelen sarı kırmızılı kafileyi taraftar, çiçek ve meşalelerle karşıladı. Karşılama sırasında taraftarın sosyal mesafe kurallarını unuttuğu görüldü. Otel görevlileri de taraftarı sosyal mesafe konusunda uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otele gelen takım otobüsünü çiçek ile karşılamaları

Taraftarların meşale yakmaları

Toplu halde tezahürat yapmaları

Tezahürat yaparken sosyal mesafeyi unutmaları

Takımın otele giriş görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-27 22:09:40



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