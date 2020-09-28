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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi

DHA

Rapor için karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da, ailesi koronavirüse yakalanınca kendisi de karantinaya alınan Ahmet Adak, iş yerine vermek üzere rapor almak için aile sağlığı merkezine giderek, karantina kuralını ihlal etiği gerekçesiyle yurda yerleştirildi. 
Aile bireylerinde koronavirüs tespit edilen Ahmet Adak'ın yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıktı. Temaslı kişi olduğu için evinde karantinaya alınan Adak, iddiaya göre, iş yerine vermek üzere rapor almak için otomobiliyle Mustafa Cengiz Abur Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Rapor için müracaat ettiği aile hekimi Mahmut Atilla Güçsay, Adak'ın koronavirüs temaslısı olduğunu tespit edince polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Bunun üzerine Adak, karantina kuralını ihlal ettiği için ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Cemaleddin Aksaray-i Yurdu´na götürüldü.
Covid-19 hastaları ve onlarla temaslı olan kişileri aile hekimleri olarak telefonla düzenli aradıklarını belirten doktor Mahmut Atilla Güçsay, ''Hastalarımızın şikayetleri olup olmadığını soruyoruz. Eğer şikayeti varsa neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. İlaçlarını da temin edip kendilerine ulaştırıyoruz. Çalışan ve rapor almak zorunda olan işçilere için ise 'WhatsApp' üzerinden raporlarını gönderiyoruz. Karantina kurallarını ihlal etmemelerini ve kesinlikle evde kalmalarını önemle rica ediyoruz. Biraz önce bir hastamız karantinada olması gerekirken bize rapor için gelmiş. Biz de valiliğimizin almış olduğu karara istinaden durumu 112 Acil Servis'e ve polis ekiplerine bildirdik. Hastamız, 112 ekiplerince polis nezaretinde karantinaya alınması için yurda götürüldü" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-09-28 15:04:41

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