Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu;
KUZEYBORU: Matea, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Sezen Keskeoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
SETLER: 17-25, 25-23, 18-25, 15-25
SÜRE: 112 dakika (28, 32, 29, 23)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6´ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray HDI Sigorta´ya 3-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2020-09-29 19:45:56
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