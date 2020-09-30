Aksaray’da hurda yüklü kamyonet yandı

Aksaray’da seyir halindeyken yanan kamyonetin kasası arkasından gelen bir sürücü tarafından fark edilirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinden kamyonetine hurda yükledikten sonra Nevşehir yolu istikametine seyreden Mehmet Güçlü (43) idaresindeki 50 LD 865 plakalı kamyonetin kasasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Nevşehir Caddesine geldiğinde arkasından otomobille seyreden Durmuş Yılmaz (38) yangını fark etti. Selektör yapıp, kornaya basarak kamyonet sürücüsünü uyaran Yılmaz, durumu itfaiye ile polise bildirdi. Bunun üzerine kamyonetin kasasındaki yangını fark eden sürücü kamyoneti sağa çekti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kamyonetin kasasındaki yangını söndürdü.

Kamyonetin arkasından seyrederken yangını fark eden Durmuş Yılmaz, “Ben bu arabanın peşindeydim. Herhalde ışıkta alev almış. Önümde alev çıkartarak gidiyordu. Ben de peşindeydim. Sonra durdum, önce 110’u aradım, daha sonra da 155’i aradım. Sağ olsun itfaiye geldi söndürmeye başladılar” dedi.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Güçlü ise, “Organize Sanayi Bölgesinden geliyordum arabamla. Arabam yüklü böyle gördüğünüz gibi. Bu yokuşu çıkarken arkadaş arkadan korna çaldı. O arada ben de aynadan arabama baktım, arkadan dumanlar çıkıyor. Acil kenara çektim araba yanıyor. İtfaiyeyi aradılar sağ olsun arkadaşlar. Ekip müdahale etti. Durum ortada” şeklinde konuştu.

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