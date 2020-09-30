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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşaret dili eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

İHA

İşaret dili eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinin düzenlediği işaret dili kursunda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını verdi.
Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde düzenlenen kurs eğitimi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifika almaya hak kazandı. Engelli Koordinasyon Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsrafil Aktürk, Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürü Bekir Kaya ve Aksaray’da bulunan engelli dernek başkanları ve temsilcileri katıldı. Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürü Bekir Kaya, 12 farklı engelli derneğinin birleşerek Engelli Koordinasyon Merkezi çatısı altında faaliyet yürüttüğünü açıkladı. Verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür eden Koordinasyon Merkezi sorumlusu Bekir Kaya, “Başkanımız Evren Dinçer beye teşekkür ediyorum. Aksaray’daki engelli dernekleriyle bir arada bulunmamıza vesile oldu. Piri Mehmet Çarşısı içerisinde 3 katlı binayı bize tahsis etti. Burada birçok faaliyetimizi koordineli şekilde yürütüyoruz. Dernekler adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Evren Dinçer de, sertifika töreninde yaptığı açıklamada, “Biz engelli dernekleriyle sürekli görüşme ve istişare halindeyiz. Onların her türlü istek ve taleplerini karşılamaya özen gösteriyoruz. Engelli bireylerimizin isteklerine daha etkin çözüm üretmek, derneklerini aynı çatı altında topladık. İçerisinde bulunduğumuz binayı tahsis ettik. Şimdi yeni söz verdiğimiz bir projemiz daha var. Engelsiz Yaşam Merkezi. Yapacak olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezinin projesi tamamlandı. Bu projeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında orta Anadolu’nun en büyük Engelsiz Yaşam Merkezini inşa edeceğiz inşallah. Çünkü çok büyük bir kompleks olacak” diye konuştu.
Son olarak işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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