Aksaray’da salçalı uyuşturucu kaçakçılığına polis engeli

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Aksaray’da bir otomobilde kovanın içine salçayla kamufle edilmiş 3 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri plakası belirlenen 34 plakalı otomobili Aksaray girişinde takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri, otomobili Aksaray Ankara Karayolu üzerinde durdurdu. Sürücü M.A.E. (32) gözaltına alınırken NSM ekipleri otomobilde geniş çaplı arama yaptı. Narkotik köpeği Bixi ile gerçekleştirilen aramada otomobilin bagajında bulunan içerisine salçayla kamufle edilmiş 3 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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