Aksaray’da traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Ankara Karayolu 25. kilometresi Sapmaz Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine ters yoldan seyreden Avni O. (69) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı traktör sürücüsünü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken yapılan müdahalelerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.