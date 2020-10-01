Evinde bilgisayar ve internet olmayanlar için EBA sınıfı oluşturuldu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, evinde bilgisiyar ve interneti olmayan öğrenciler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce EBA sınıfı oluşturuldu. Öğrenciler bu sınıflarda online eğitim alabilecek, isterlerse derslerin ardından kalıp tekrar yapabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, evinde bilgisayar ve interneti olmayan öğrenciler için Gençlik Merkezi'nde EBA sınıfı oluşturdu. Sabah ve öğleden sonra 25'şer kişilik olmak üzere 50 öğrenci, oluşturulan sınıfta dönüşümlü olarak 12-13'şer kişi olarak online eğitimlerini alabiliyor.

Aksaray Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Özlem Koçer, EBA sınıfına gelen öğrencilerin kırsal kesimde ve internet altyapısı olmayan okullardan otobüslerle getirildiğini belirtti. Koçer, şunları söyledi:

''Dezavantajlı, internete erişimi olmayan, evde telefon veya internet araçları olmayan öğrencilerimizin bu sistemden yararlanmaları için uyguladığımız bir projedir. Öğrencilerimizin buraya ulaşmalarını tamamen biz sağlıyoruz. Burada çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. İnternet erişimleri ve bilgisayarları olmadığı için veya çok kardeşli oldukları için EBA ile hiçbir şekilde tanışmamış öğrencilerimiz var. Onları burada EBA ile tanıştırdık. Öğretmenleriyle birlikte derslere katılım gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Kırsal kesimde kalan, internet alt yapısı olmayan okuldan getirdiğimiz öğrencilerimize bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ders programlarına göre burada kalıyorlar. Haftanın 5 günü dersleri olduğu için hafta içi buradalar. Dersleri bittikten sonra ulaşımlarını sağlayarak evlerine teslim ediyoruz."

Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Melisa İbar, ''Otobüse binerken heyecanlandım. Bugün burada çok güzel şeyler öğrendim. Arkadaşlarımla tanıştım mutlu oldum. Öğretmenimle canlı ders işlerken çok mutlu oldum. Burada ki ablalara bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

Aynı okul öğrencilerinden Berat Mercan ise, ''Sabah, Atatürk İlkokulumuzda bekledik, servisle buraya geldik. Burada EBA´dan derslerimize girdik. Bir şeyler yedik .Evde çalışamıyordum; çünkü annem eve geç geliyordu, babamın telefonundan kardeşim giriyordu. Günümüzü burada çok güzel geçiriyoruz. Öğretmenimle canlı ders yaptık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-10-01 13:40:15



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