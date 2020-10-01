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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi’nde

İHA

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi’nde

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Ihlara Vadisi’nde doğa yürüyüşü yaptı. Selime Katedralini de gezen takım oyuncuları Aksaray’ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Aksaray'da Kuzeyboru takımı ile oynadığı maçın ardından Aksaray’da konaklayarak kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Vali Hamza Aydoğdu’nun takım yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası Aksaray’da konaklayan Galatasaray Kadın Voleybol takımı oyuncuları Ihlara Vadisine 392 basamakla inerek 4 kilometre süren doğa yürüyüşü yaptı. Vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini hayranlıkla gezen oyuncular, vadi boyunca video ve fotoğraf çekerek Ihlara ve Selime'de yer alan kilise ve kaya oyma mekanların paylaşımını yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan takım oyuncularına vadinin oluşumu ve Kapadokya bölgesindeki önemi hakkında bilgi verdi. Ihlara Vadisi’ni her yıl 500 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini ifade eden Doğan, içerisinden akan Melendiz Çayı ile 14 kilometre boyunca uzanan vadinin turistlerin önemli ziyaret noktalarından birisi olduğunu söyledi.
Takım oyuncusu Gizem Güreşen, Aksaray’da Ihlara Vadisinin doğal güzelliğini gördüklerinde çok şaşırdıklarını, Ihlara’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vadinin görülmesi gereken yerlerden olduğunu söyledi. Takımın baş antrenörü Ataman Güneyligil ise harika, tarihi bir yeri gezdiklerini ifade ederek, "Öğrenmenin yaşı yok, biz de Ihlara Vadisini geziyoruz tarihini öğreniyoruz" dedi. Takım oyuncuları daha sonra Kapadokya bölgesi içerisinde tek parça kayaya oyulmuş en büyük manastır olan Selime Katedralini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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