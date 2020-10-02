Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Aksaray’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli 244 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Operasyon, Aksaray E90 karayolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Aksaray’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 68 plakalı otomobili Aksaray Adana Karayolunda takibe aldı. Yapılan takibin ardından E90 karayolunda operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan otomobil içerisinde bulunan sürücü B.B. (20) ve beraberindeki 4 şüpheli olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 244,69 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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