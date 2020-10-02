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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şahin: “Şehre katkı sunma gayretindeyiz”

İHA

Rektör Şahin: “Şehre katkı sunma gayretindeyiz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kültürsanattan tarım ve hayvancılığa, bilişim ve teknolojiden sanayi ve ticarete, şehre dair her ne varsa katkı sunma gayretinde olduklarını söyledi.
Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Rektör Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Aksaray’ın farklı alanlarda çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve kurumların her birinin kendi sorumluluk alanlarında bu potansiyele ivme kazandırmaya çalıştığını ifade eden Şahin, “ASÜ de kendi sorumluluk alanında şehir için çalışıyor. Bu kapsamda farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Kültür, sanat, spor, sanayi, ticaret ASÜ’nün akademik birikimi şehrimizin ve milletimizi hizmetindedir” dedi. Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim ise kurum çalışmaları hakkında Rektör Şahin’e bilgiler verdi.
Ziyaret, süreç içerisinde her iki kurumun yapabileceği çalışmaların görüşülmesiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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