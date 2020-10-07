Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya´nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı

DHA

Kapadokya´nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)KAPADOKYA'nın incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, pandemide yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan günümüze kadar 62 bin turisti ağırladı. Vadinin girişinde kafe işleten Nafiz Köksal, ''Türkiye´nin 81 ilinden Ihlara Vadisine gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum." dedi. 
Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah üzerinde bulunan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ne uğramadan geçmiyor. Pandemi döneminde tedbirlerin alındığı vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle yürüyüş yapılıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçi çeken 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor.
'BU RAKAMLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'
Pandemi sürecinde bir süre, sessiz kalan vadinin yeni normalleşme adımlarının ardından tekrar eski neşesine kavuşmaya başladığını anlatan Ihlara Vadisi girişinde kafe işletmecisi Nafiz Köksal, ''Pandemi döneminden bir işletmeci olarak bir beklentim yoktu. Ama beklentimizin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Son zamanlarda Doğu Avrupa ülkeleri ile Rusya'dan turistler gelmeye başladı. Bunun yanında yaz döneminde yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, yoğun ilgi gösterdi. Türkiye´nin 81 ilinden Ihlara Vadisi'ne gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü. Bundan sonra da daha iyi olacağına inanıyorum'' dedi. 
İstanbul´dan Ihlara´yı ziyarete gelen Filiz Çakıcı, "20 yıl önce de Kapadokya bölgesine ve vadiye turla gelmiştim. Şimdi ise eşimle beraber gelmek nasip oldu. Ihlara Vadisi inanılmaz güzel bir yer. Herkesin gerçekten mutlaka ölmeden önce, kesinlikle görmesi gereken bir yer. Hem tarihe hem de doğasıyla, iklimiyle muhteşem bir vadi. Burayı gerçekten çok beğendim ve hayran kaldım" diye konuştu. 
Eşi Nazım Çakıcı ise ''Aksaray ili içinde bulunan Ihlara Vadisi milattan sonra 9,10 ve 11´inci yüzyılda kurulmuş olan kiliseleriyle doğa harikası bir yer. Vadi içi yemyeşil ve çok güzel yürüyüş parkurları var. Melendiz çayı kenarında su ve kuş sesleri arasında doğayla baş başa kalarak gezinti yapmak çok güzel bir duydu. Ben Türkiye´deki tüm vatandaşlarımızın burayı mutlaka ziyaret etmeleri isterim" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-10-07 09:50:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsün otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsün otomobile çarptığı kaza güvenlik ...
Muharrem İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ...
Aksaray'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin 12 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin 12 ...
Aksaray Emniyet Müdürü ve Alay Komutanından hem kontrol hem de tebrik
YEREL HABERLER Aksaray Emniyet Müdürü ve Alay Komutanından hem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X