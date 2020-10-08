Ortaköy ilçesinde aylık istişare toplantısı yapıldı

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Aksaray Valiliğinin ilçelerin ihtiyaçlarının yerinde tespiti, taleplerin belirlenerek doğru çözümlerin üretilmesi amacıyla başlattığı aylık istişare toplantısı Ortaköy ilçesinde gerçekleşti.

Her ay yapılan aylık istişare ve değerlendirme toplantısı için Ortaköy ilçesine giden Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve kurum müdürleri, İlçe merkezinde vatandaşlarla sohbet edip esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Yerinde tespit, yerinde çözüm ile ilçe, belde ve köylerin taleplerinin belirlenerek kamu hizmetlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sunulacağını ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, ilçe ve ilçeye bağlı köylere ait taleplerin değerlendireceğini bildirildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, aylık gerçekleşen istişare toplantılarında her kurumun ortak bir paydada buluştuğunu belirterek birlik ve beraberliğin daha iyi pekiştiğini vurguladı. Ortaköy’ün ihtiyaçlarının belirlenmesi için yapılan istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarların talepleri ele alındı. İlçeye bağlı belde belediye başkanları toplantıda hazır bulundu. Toplantının ardından ilçenin hizmet sahaları yerinde incelendi.

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