Aksaray’da sahte para operasyonu: 5 tutuklama

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Aksaray’da piyasaya sahte para sürerken polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’a piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte paraların verildiği iş yerlerinden aldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle 5 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler N.M. (21), Y.E.Y. (21), O.A. (23), S.A.(23) ve R.E. (26) isimli şahısları takibe alan KOM ekipleri, bir süre yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından bir eve operasyon düzenledi. 5 şüpheli sahte paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 7 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirilirken adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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