Alkolden ehliyeti alınan sürücü yine trafikte yakalandı

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Aksaray’da alkolden ehliyetine el konulan sürücü ehliyetsiz araç kullanırken polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesi'nde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 HS 990 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Kaan K.'ye (38) ehliyet ve ruhsat soran polis, sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine trafik polisi çağrıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yatıkları incelemede sürücü Kaan K.'nin ehliyetine geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu belirledi. Bunun üzerine sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL para cezası kesildi. Otomobil ise ehliyetli olan bir yakınına teslim edildi.

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